Salvio despediu-se dos adeptos do Benfica com uma mensagem nas redes sociais. O argentino, oficializado na quinta-feira como reforço do Boca Junior s, agradeceu o apoio que sempre recebeu e não escondeu a tristeza na hora do adeus que garante ser um "até já"."Benfiquistas da minha vida chegou o momento de partir e não tenho palavras suficientes para agradecer tudo o que me deram, brindaram a mim durante tantos anos, cuidaram me como ninguém e apoiaram me sempre. Foram 8 épocas onde passei por muitíssimas coisas, foram momentos de muitas alegrias, mas também tive momentos difíceis onde vocês nunca me deixaram cair e sempre me deram forças para continuar. Vou levar tudo isto na minha memória e jamais vou deixar de amar o Benfica. Sinceramente chorei como um bebé ao saber que tinha que me despedir e é uma mistura de sentimentos que poucas pessoas vão entender porque agora sinto me feliz por continuar num clube tão grande como o Boca.Obrigado por fazerem de mim melhor pessoa. Fizeram de mim a pessoa mais feliz do mundo. Nunca me vou esquecer de todas as conquistas, jogos importantes, golos e momentos de muita emoção que vivimos juntos. Como jamais me esquecerei da primeira vez que vesti a camisola do glorioso, foi um privilégio.Obrigado Benfica por fazeres de mim um melhor jogador é uma melhor pessoa. Este não é um adeus mas sim um até já.E a verdade é que não tenho palavras para expressar tudo o que me passa pela cabeça.Mas quero dizer-vos... obrigado benfiquistas. Nunca se esqueçam do amor que lhes tenho e sempre vou leva lós no meu coração."