O assalto que faz André Almeida brincar com Samaris: «Provavelmente ia ajudar o ladrão»

André Almeida ri quando é questionado para jogar nos rivais e revela pormenores de balneário André Almeida ri quando é questionado para jogar nos rivais e revela pormenores de balneário

A carregar o vídeo ...

Se a casa de André Almeida estivesse a ser assaltada, Samaris seria o último colega a quem ligaria a pedir a ajuda. A confissão foi feita pelo jogador numa entrevista bem-disposta à rádio Mega Hits e tem uma explicação."Fui passar férias com ele na Grécia e a nossa casa foi assaltada. E eu disse que não era para mim, que os gregos só me assaltam. Definitivamente eu não lhe ligava, pois provavelmente ia ajudar o assaltante", afirmou, em tom de brincadeira, em entrevista à Mega Hits.André Almeida descarta a possibilidade de poder reforçar FC Porto e Sporting, caso essa hipótese se colocasse. E explica porquê: "No meu caso, depois de tudo o que construí com tanta dificuldade e por todo o carinho que tenho pelo que o Benfica me deu e à minha família, claramente nunca jogaria nos outros dois rivais em Portugal", assegurou, na mesma entrevista, embora realce que ser futebolista "é uma profissão" e que não se deve excluir "qualquer possibilidade".Na mesma conversa, André Almeida foi confrontado com duas opções completamente diferentes: jogar num clube português de meio da tabela com um salário de milhões ou ser sempre titular num colosso europeu, sem receber salário. Entre sorrisos, o defesa vincou que já joga "num colosso europeu", sustentou que não tem "capacidades para ser sempre a titular, mas preferia "jogar um ano a receber zero", adiantando que é "bom a poupar".O nome de João Félix começa a ser incontornável e foi também abordado por André Almeida, que explicou aquilo que mais o "assusta" no atual jogador do At. Madrid. "Para ele parecia tudo normal. Ele fazia um mau treino era normal, fazia um hat trick na Liga Europa, como fez, e no dia a seguir estava tudo normal. Quando fintava dois ou três jogadores era normal, mas se perdesse 50 bolas, também era normal. Isso é uma frieza que só os jogadores diferenciados têm", frisou, explicando, ainda, que não ficou surpreendido com a transferência de 120 milhões para o emblema espanhol: "Quando chegou ao pé de nós dava para ver que tinha ali algo de diferente."