O aviso do antigo treinador de João Félix: «Não é fácil ver todos os dias que se é o melhor»

Bino, antigo futebolista que passou pelo FC Porto Sporting , entre outros, foi treinador de João Félix nas camadas jovens dos dragões. Conhece bem o talento do jovem futebolista do Benfica e da sua paixão pelo jogo, mas avisa que é preciso ter atenção porque "às vezes não é fácil ver todos os dias que se é o melhor"."Temos de ter todos muito cuidado, estamos numa fase em que se valoriza muito rapidamente um jogador e às vezes não é fácil ver todos os dias no jornal que se é o melhor mesmo com a idade de João Félix", afirmou Bino à TSF.E o treinador explica. "Isso pode levar-nos a outros problemas: 'se sou o melhor porque é que sou o mais mal pago nesta altura?' Leva-nos a querer outras coisas e a ter outras perspetivas e o foco pode deixar de ser o fundamental que é o jogar. Se bem que me parece que o João Félix tem os pés bem assentes no chão e a sua paixão pelo jogo é maior do que tudo isso, mas depois há gente por trás que lhes pode buzinar aos ouvidos muitas outras coisas que podem desfocá-lo."