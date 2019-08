«O Benfica apresenta-se como se não tivesse havido intervalo entre as duas épocas»

Manuel Machado acredita que o Benfica "reúne maiores condições para conquistar o título" de campeão nacional 2019/2020. Em entrevista ao 'Correio da Manhã', o treinador, sem clube há um ano e meio, avaliou o arranque da liga.





"O Benfica apresenta-se como se não tivesse havido um intervalo entre as duas épocas. A equipa mantém uma grande dinâmica de jogo, com uma boa condição física e com, praticamente, a mesma equipa titular. Devemos ter cuidado ao fazermos previsões, mas, se avaliarmos o momento atual de cada clube, o Benfica é o que reúne maiores condições para conquistar o título (...) O FC Porto perdeu jogadores que foram grandes referências da equipa e isso percebe-se neste início de época. O mau resultado com o Gil Vicente [derrota por 2-1] é um exemplo do que o clube está a passar. O Sporting acaba por ser um caso similar. É um clube onde há uma ferida em aberto e quando tende a fechar... há sempre alguém que vem reabrir. A pesada derrota por 5-0 com o Benfica, na Supertaça, é também uma consequência dos jogadores que perdeu nos últimos anos. O Sp. Braga vai lutar por manter o quarto lugar da época passada", afirmou.