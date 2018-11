O Benfica e a calculadora europeia: os cenários que estão em causa para a Champions e Liga Europa

O Benfica defronta esta terça-feira o Bayern Munique, na Alemanha, em jogo da Liga dos Campeões de que os 'encarnados' estão obrigados a vencer se quiserem continuar a sonhar com o apuramento.Os bávaros, hexacampeões alemães, ocupam o quinto lugar no campeonato, depois de mais um desmoralizador resultado no sábado, com um empate 3-3 em casa com o Fortuna Dusseldorf, equipa em zona de descida.O Benfica chega ao jogo da 'Champions' após mais uma má exibição, em que garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Portugal, com um triunfo nos descontos, em casa, sobre o Arouca (2-1), equipa da 2.ª Liga.No grupo E, o Bayern Munique lidera com dez pontos, seguido de Ajax, com oito, Benfica com quatro, e AEK Atenas, sem pontos, e a única certeza das 'águias' é que uma vitória lhes dará desde já a garantia de poder estar na Liga Europa.O jogo entre Bayern e Benfica será arbitrado pelo italiano Daniele Orsato e tem início marcado para as 20 horas (horas de Lisboa).- Vencer o Bayern em Munique e o AEK na Luzesperar que o Ajax faça no máximo um ponto em dois jogos- Esperar que o Bayern Munique perca os dois jogos, tendo o Benfica que anular a desvantagem de dois golos no confronto direto- Vencerfazer o mesmo resultado diante do Bayern Munique que o AEK alcance na receção ao Ajax- Empatar em casa com o AEK