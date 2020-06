O cumprimento de amigos entre Lage e Carvalhal

É conhecida a boa relação entre Carlos Carvalhal e Bruno Lage, que até já trabalharam juntos. Antes do apito inicial, Bruno Lage foi em direção ao banco de suplentes do Rio Ave. Aí cumprimentou o colega de profissão e amigo Carlos Carvalhal, mas também a restante equipa técnica rioavista, com destaque para o seu irmão Luís Nascimento. No final, Lage voltou a cumprimentar os técnicos do Rio Ave, de forma cordial.

Uma hora antes do desafio começar, Bruno Lage deu o seu habitual ‘passeio’ pelo relvado, concretamente junto ao círculo central. De mãos nos bolsos e a testar as bolas com o pé.