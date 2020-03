O dia-a-dia de Cervi na quarentena: Há treino, mas também não falta a carne argentina

Cervi abriu a porta de casa para mostrar como é o seu dia-a-dia, nesta altura em que o futebol está parado devido ao Coronavírus. E, além do muito treino, a verdade é que também há muita comida. E foi pelo pequeno almoço que o extremo começou, dando conta que procura manter o mesmo hábito que tinha quando tomava a primeira refeição do dia com os colegas de equipa. "Bom dia a todos, quero mostrar como é o meu dia em quarentena. Tomo o pequeno almoço muito semelhante ao que como no Seixal, com ovos mexidos, uma tosta e um café com leite. E assim começa o meu dia", explicou o jogador no vídeo da Benfica Play, que foi disponibilizado esta terça-feira.





Depois de cuidada a alimentação, o argentino passa para o treino "especial", pois, como se pode ver pelo vídeo, tem um colega "novo": o cão. De acordo com o que jogador revela no vídeo, na fase final do treino, faz questão de terminar sempre com um pouco de bicicleta "para não perder a forma".Além do treino, Cervi passa uma parte do tempo a jogar Play Station "com os amigos da Argentina", o extremo mostrou também os dotes para a comida, ainda que assuma que não faça com regularidade a carne argentina em casa. Mas se alguém tiver ficar rendido, Cervi promete ajudar: "Agora que estamos de quarentena e estamos dentro de casa tanto tempo, decidi fazer uma carne argentina para aproveitar. Qualquer coisa liguem-me que ensino-vos a fazer", brincou o benfiquista.