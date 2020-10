O fenómeno Casa do Benfica do Seixal: ainda se vota e há quem tenha esperado mais de quatro horas

A Casa do Benfica do Seixal ainda tinha uma longa fila de sócios (cerca de 100) para votar, por volta da 01h00. Com efeito, esta é a única casa encarnada ainda aberta em todo o país devido à enorme afluência, que pode explicar-se com o facto de muitos associados se terem deslocado da Margem Norte para a Margem Sul de forma a... evitar as longas filas no Estádio da Luz. A existência de apenas duas mesas de voto para tantos sócios também atrasou o processo.





Paulo Lopes, presidente da Casa do Seixal onde ainda se vota, fez o relato da situação. "Como presidente estou bastante agradado por ver os benfiquistas na nossa casa a voto. Foi tudo em tempo razoável, as pessoas foram compreensivas. Não houve qualquer stress. A votação ainda vai demorar mais entre uma hora a hora e meia", disse às 00h45.Refira-se que na Luz o último votante entrou no pavilhão um pouco antes da 01h00.