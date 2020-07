O futuro de Tiago Pinto, Rui Costa e Soares de Oliveira: o que Noronha Lopes tem a dizer

Na conferência onde apresentou a sua candidatura à presidência do Benfica, João Noronha Lopes foi questionado sobre o que fará com Tiago Pinto, Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira caso seja eleito, deixando tudo em aberto.





"Ambição tem a ver com ter um projeto, um modelo sólido e de grande prazo, corporizado num diretor desportivo sénior, que faça a ligação entre formação, prospeção, equipa B, sub-23 e plantel principal, que garanta a identidade do Benfica com organização e gestão. O Benfica tem excelentes profissionais, Soares de Oliveira é alguém de quem tenho boas referências mas não faço juízos antes de entrar nas empresas. Conversarei com todos eles e veremos o que melhor serve os interesses do Benfica", disse o empresário aos jornalistas.Quanto a uma possível absorção de outras listas, nomeadamente as de Rui Gomes da Silva ou Bruno Costa Carvalho - as únicas oficiais até ao momento -, Noronha Lopes disse que a existência de mais debate é positiva: "O Benfica é o clube mais democrático em Portugal. O que faz falta hoje no Benfica é debater projetos e espero que haja vários candidatos."