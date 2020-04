«O gatilho foi Bruno Lage»: franceses e o principal motivo para o 'renascimento' de Taarabt

O 'renascimento' de Adel Taarabt após chegada de Bruno Lage à equipa principal do Benfica voltou a ter eco na imprensa internacional. Desta feita, é a revista francesa 'France Football' que, em retrospetiva, relembra os alguns dos "contratempos" que o internacional marroquino teve durante a sua carreira, antes de fazer "a época da sua vida" nas águias.





"Relançado por Bruno Lage no Benfica, Adel Taarabt, que contou com múltiplos contratempos na sua carreira, demonstra mais uma vez a imensidão de todo o seu talento numa nova posição para ele. Há cerca de dez anos, Adel Taarabt era um jogador fenomenal capaz de ser nomeado para uma lista de candidatos ao Ballon d'Or. Assim como Ben Arfa, o internacional marroquino perdeu uma grande carreira", constata.Para a 'France Football', o principal motivo para o ressurgimento de Adel Taarabt para o futebol foi o momento em que Bruno Lage assume o comando da equipa principal do Benfica, após saída de Rui Vitória.

"Passou dois anos no porão, teve de percorrer um longo caminho. O gatilho foi Bruno Lage, que conseguiu trazê-lo de volta na equipa B e, quando substituiu Rui Vitória [na equipa principal], chamou-o. Fez a época da sua vida. É um jogador excecional", pode ler-se.