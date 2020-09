André Carvalhas, médio formado no Benfica que reforçou o Ac. Viseu, elogia Bruno Lage.





"O melhor entre Jesus, Lage e Vitória? Bruno Lage, sem dúvida. No geral, acho que ele é melhor do que todos", afirmou o jogador, em entrevista ao ‘Bola na rede’, sublinhando que a saída do setubalense das águias foi "um bocado injusta"."Os adeptos, assim como a direção do Benfica, deviam ter sido gratos a Bruno Lage", acrescentou.