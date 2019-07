O nervosismo antes do 10-0 e o percurso "muito bom" no Benfica: Florentino orgulhoso por renovar

Florentino prolongou esta terça-feira o seu vínculo com o Benfica até 2024 e não escondeu o orgulho pelo percurso que tem feito nas águias."Olho para o meu percurso na formação com muito orgulho porque foi um percurso muito bom. Tive a sorte de ter grandes condições, treinadores e colegas que me ajudaram a evoluir a cada treino e a cada jogo para chegar onde estou agora. Temos objetivos, mas tentamos sempre fazer as coisas passo a passo, viver o presente, porque, se assim não for, dificilmente conseguiremos atingir o que queremos. É um orgulho fazer o percurso que fiz porque está recheado de momentos bons", afirmou Florentino à BTV.O médio encarnado revelou ainda ter ficado surpreendido com a sua chamada à equipa principal do Benfica e que nunca mais se vai esquecer do jogo da sua estreia, a 10 de fevereiro, no Estádio da Luz, onde as águias bateram o Nacional por 10-0."Para ser sincero não esperava. Tenho de agradecer à equipa técnica e ao míster [Bruno Lage] pela oportunidade que me deram. Comecei, como começo todos os anos, na bancada a ver o jogo do Benfica, e depois saber que na [segunda] metade da época estava em campo a contribuir para que a equipa pudesse ser campeã é inacreditável. O sentimento é insubstituível. No aquecimento tinha aquele nervosismo normal antes de entrar em jogo, mas, pelo resultado, estava à espera de entrar, porque era uma belíssima oportunidade, e entrei. O míster deu-me um voto de confiança", contou.Para a nova temporada que se avizinha, Florentino não esconde a ambição. "Espero que seja uma época muito produtiva e que, com a ajuda do staff e dos meus colegas, consiga evoluir a cada dia para que seja uma grande época. Vai ser uma temporada muito difícil porque as equipas estão sempre a evoluir, mas vamos tentar alcançar os nossos objetivos", afirmou, convicto, o médio encarnado.