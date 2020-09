O Benfica enviou os parabéns públicos a Rio Ave e Sporting pelo apuramento para o playoff da Liga Europa, depois dos triunfos sobre Besiktas e Aberdeen, respetivamente, na quinta-feira.





"Felicitamos Rio Ave e Sporting pela passagem à ronda seguinte da Liga Europa", escreveram as águias na sua newsletter diária.Os encarnados projetaram ainda o encontro de amanhã com o Moreirense, demonstrando confiança: "Os bons sinais evidenciados em Famalicão deixam-nos otimistas para uma temporada que todos desejamos gloriosa. O nosso plantel já era forte e foi bem apetrechado, os reforços vão demonstrando que se estão a adaptar muito bem e Jorge Jesus é reconhecidamente um treinador muito competente. As expectativas são elevadas, mas acreditamos que a nossa equipa saberá cumpri-las."