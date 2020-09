O onze do Benfica para o embate da Liga dos Campeões frente ao PAOK

Já é conhecido onze do Benfica para o jogo com o PAOK, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcado para as 19 horas.





vai alinhar com: Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen e Grimaldo; Weigl, Taarabt, Everton, Pedrinho; Pizzi e Seferovic.Abel Ferreira escalou o seguinte onze pelo: Zivkovic; Ingason, Varela e Michailidis; El Kadouri, Crespo, Pelkas e Giannoulis; Schwab, Tzolis e Akpom.