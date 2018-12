O papel que Vieira entregou a Luisão depois de o Benfica perder tudo em 2013

As quatro palavras do papel que Vieira deu a Luisão



As quatro palavras do papel que Vieira deu a Luisão

Luisão recordou um episódio ocorrido no arranque da temporada 2013/14, apenas uns meses após o Benfica ter perdido três competições em poucas semanas, que o marcou profundamente. Numa palestra sobre liderança num evento da revista 'Exame', o antigo capitão das águias revelou um célebre papel que Luís Filipe Vieira lhe entregou e que serviu de motivação."Depois do ano em que perdemos tudo aos 90'+2, quando regressámos a pressão era muito grande. E o presidente entregou-me um papel. Se conseguir colocar estas quatro palavras no balneário vamos ser campeões. Isto à quarta jornada. Quando estamos envolvidos num propósito tudo fica fácil. Eu coloquei este papel à frente da minha cama e comecei a desenhar isso na minha cabeça. Quando fomos campeões, devolvi o papel. É preciso estarmos focados no nosso propósito", contou o agora diretor de relações internacionais, que mostrou um papel com as quatro palavras: determinação, humildade, compromisso e sempre ambiciosos.A pressão que é colocada sob os ombros de um jogador de uma equipa grande é algo encarado com naturalidade por Luisão: "Cada domingo e quarta-feira éramos cobrados. Se errasse um passe ia tudo por água abaixo. Era preciso reestruturar ao fim de dois dias e isso pode ajudar muito no pós carreira. Mas o futebol mexe com paixões. O trabalhador trabalha de segunda a sexta, sabemos que a vida é dificil e vão para o Estádio da Luz extravasar. E o resultado do fim de semana é o que lhe faz a vida."