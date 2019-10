O pedido que o 'adepto Lage' faria a Vieira sobre a renovação: «Ele já sabe, foi tão fácil»

Bruno Lage abordou, esta terça-feira, a possível renovação de contrato com o Benfica. Na antevisão ao encontro com o Lyon, para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões, o treinador dos encarnados foi questionado sobre o que o 'adepto Lage' pediria ao presidente das águias relativamente à renovação do seu contrato. A resposta foi... peculiar."Ele já sabe, foi tão fácil. Há coisas que ficam entre mim e o presidente, foi só uma frase, ele já sabe, não há problema nenhum. O mais importante entre nós é que o Benfica está a dar passos seguros. Depois de uma situação financeira estável e instalações fantásticas - depois da renovação do Ferro haverá novidades nos próximos dias -, é ter a capacidade de convencer estes jogadores a fazer carreira no Benfica", vincou o técnico benfiquista.Questionado também sobre a presença de João Félix nos finalistas da Bola de Ouro e de Ederson na lista de melhores guarda-redes, Lage falou em "orgulho": "Imagine o que seria hoje termos aqui uma equipa com miúdos da formação dos últimos seis anos. É um motivo de orgulho e um prémio para quem trabalhou na formação do Benfica, nomeadamente a partir de 2006."