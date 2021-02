O Benfica empatou 0-0 com o Farense, ficando a 15 pontos do líder Sporting. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre o jogo.



Tozé Brito (Músico)





"É o pior Benfica dos últimos 20 anos. Não me lembro de uma equipa jogar tão mal como este ano. A época começa com um investimento de 100 M€, os jogadores que faziam a diferença (Rafa e Pizzi) caíram a pique e o Jesus não consegue mudar nada.""O Benfica coloca-se à mercê de qualquer adversário neste momento. Está com uma taxa de finalização muito pobre e pratica um futebol demasiado previsível. Tão previsível que escrevi este comentário antes de começar o jogo. É verdade...""Há umas épocas atrás isto era impensável. Pode considerar-se uma vitória do Farense. Fico muito triste com o resultado e com esta exibição do Benfica. Título de campeão? Acredito tanto nisso como ver um dragão a voar no Estádio do Dragão."