«O pior que pode existir para quem tudo aposta nas ameaças é alguém assumir os seus erros»

O Benfica aponta o dedo ao FC Porto esta quinta-feira, após Vasco Santos ter admitido que se enganou na análise ao lance do penálti em Portimão. Na publicação 'News Benfica', o clube da Luz refere que "o pior que pode existir para quem tudo aposta nas ameaças e coação é verificar que alguém possa assumir publicamente os seus erros, em que eventualmente os tenha beneficiado. Será sempre visto como um falhanço e um forte revés na sua estratégia de permanente intimidação".Na quarta-feira, o FC Porto, através do diretor de comunicação, Francisco J. Marques, deixou duras críticas ao Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). "O CA pôs Vasco Santos a reconhecer que errou ao validar como VAR o penálti do Portimonense-FC Porto, mas ainda não teve tempo de pedir o mesmo aos árbitros das três últimas saídas do Benfica no passado campeonato (Santa Maria da Feira, Braga e Vila do Conde)."Segundo o Benfica, o assumir os erros é "sempre uma atitude digna e que importa realçar como contributo para a transparência das competições", acrescentando: "E falamos à vontade porque quando, na sequência do último Belenenses SAD-Benfica, o vice-presidente do Conselho da arbitragem foi ao novo canal televisivo 11 tentar justificar dois erros de arbitragem que nos penalizaram, não concordando com as explicações, encarámos de forma positiva tal iniciativa e nada comentámos publicamente."