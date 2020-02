O que é a parésia do VI par craniano, a lesão de Gabriel

Gabriel tem parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona diplopia (a percepção de duas imagens de um único objeto), conforme indicou o Benfica em comunicado. O médio, que não tem data para regressar aos relvados, sofre assim de um problema que lhe condiciona a visão, nomeadamente a movimentação do olho. Fique a saber mais sobre a lesão.





- A paralisia do 6.º nervo craniano compromete a capacidade de virar o olho para fora na totalidade e, olhando para o lado do olho afetado, existe visão dupla. Aí existe situação de estrabismo.- Traumatismo na cabeça, diabetes e pressão alta.- Varia de caso para caso e pode desaparecer por si. Gennaro Gattuso sofreu de uma paralisia do sexto nervo craniano e voltou cerca de três meses depois, quando era esperada uma ausência de seis.