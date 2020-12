O que é uma miocardite, o problema que obrigou Daniel dos Anjos a suspender a atividade

Daniel dos Anjos, avançado da equipa B do Benfica, suspendeu temporariamente a atividade para tratar uma miocardite aguda, revelaram os encarnados. O brasileiro, de 24 anos, tinha acusado positivo à Covid-19 no final de novembro.





Uma miocardite é uma inflamação do miocárdio, que é o músculo do coração. Entre as principais consequências estão as arritmias cardíacias (ritmo demasiado lento ou demasiado rápido do coração) ou insuficiência cardíaca, ou seja, a fraca capacidade do coração em bombear sangue.Existem várias causas para uma miocardite, entre elas uma infeção virual, a mais comum.