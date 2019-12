O que falta ao Benfica para ser cabeça-de-série na Liga Europa

Alcançado o apuramento para a Liga Europa, graças ao triunfo por 3-0 sobre o Zenit, o Benfica tenta agora ser um dos cabeças-de-série no sorteio dos 16 avos de final da segunda prova da UEFA. Para isso, os encarnados terão de terminar esta da Liga dos Campeões como um dos quatro melhores terceiros classificados, quando ainda falta encerrar quatro grupos.Neste momento, os encarnados estão nesse lote mas é preciso torcer por alguns resultados nas partidas de amanhã. Nomeadamente pelo empate ou derrota do Bayer Leverkusen, em casa, diante da Juventus, ou que o Dínamo Zagreb não vença na receção ao Manchester City. Os restantes dois clubes serão - Club Brugge e Estrela Vermelha - serão sempre não-cabeças-de-série, pois não podem chegar aos 7 pontos das águias.Ajax (Grupo H) - 10 pontos*RB Salzburgo (Grupo E) - 7 pontos*Inter Milão (Grupo F) - 7 pontos*Benfica (Grupo G) - 7 pontos*Bayer Leverkusen (grupo D) - 6 pontosDínamo Zagreb (grupo C) - 5 pontosClub Brugge (grupo A) - 3 pontosEstrela Vermelha (grupo B) - 3 pontos*grupos já fechadosSevilha (grupo A)*Copenhaga (grupo B)Basileia (grupo C)Sporting (grupo D)Celtic (Grupo E)*Arsenal (Grupo F)Glasgow Rangers (Grupo G)Espanyol (Grupo H)*Gent (Grupo I)Borussia M'Gladbach (grupo J)Sp. Braga (Grupo K)Manchester United (Grupo L)*já garantiu este estatutoApoel (Grupo A)*Malmö (Grupo B)Getafe (Grupo C)LASK Linz (Grupo D)Cluj (Grupo E)Eintracht Frankfurt (Grupo F)FC Porto (Grupo G)Ludogorets (Grupo H)Wolfsburgo (Grupo I)AS Roma (Grupo J)Wolverhampton (Grupo K)AZ Alkmaar (Grupo L)*já garantiu este estatuto