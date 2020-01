O que precisa de saber sobre a Benfica Play

O Benfica Play trata-se de uma plataforma online, com conteúdos exclusivos, em que os subscritores têm acesso a reportagens e entrevistas, com atuais e antigos futebolistas e atletas das modalidades. Haverá conteúdos relacionados com treinos e jogos e séries sobre o dia a dia dos atletas do clube.

Quando arranca?





A Benfica Play teve início ontem, às 21 horas, com uma reportagem com o avançado Vinícius. Todos os dias haverá novos conteúdos ligados ao mundo Benfica, produzidos por uma equipa totalmente ligada aos encarnados.

Onde é possível ver?



Para assistir à Benfica Play necessita de, a partir do site oficial do clube da Luz, descarregar uma aplicação para o telemóvel ou computador, que lhe permitirá depois assistir a todos os conteúdos exclusivos, disponibilizados diariamente.

Qual custa subscrever este serviço?



O preço varia em função do tipo de pacote e se o utilizador é ou não sócio. Para sócios: mensal - 1,99 €; semestral – 10,99 €; anual 19,99 €. Para não sócios: mensal – 2,99 €; semestral – 16,50 €; anual – 29,99 €. O primeiro mês é gratuito.