O 'recado' de Edinho ao Benfica: «Vão buscar este e aquele e o melhor central de Portugal fez lá a formação»

Fábio Cardoso foi figura de destaque no empate do Santa Clara frente ao Benfica (1-1): limpou quase tudo na defesa e estava no sítio certo para fazer o golo dos açorianos. No Instagram do defesa, formado no clube da Luz (esteve no Benfica entre 2006/07 e 2014/15), os elogios à sua prestação multiplicaram-se e Edinho, além das felicitações ao jogador pela prestação em campo, deixou ainda um 'recado'... ao Benfica.





"Vão buscar este e aquele e têm o melhor central da liga que fez formação lá e não o vão buscar", escreveu o jogador.Recorde-se que neste mercado de inverno, os encarnados já asseguraram a contratação de Lucas Veríssimo . O defesa-central brasileiro assinou ontem contrato com os encarnados a pagarem 6,5 milhões de euros ao Santos.