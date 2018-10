"O relógio parece parar": ex-craques do Benfica contam as suas memórias do Estádio da Luz

Aimar, que representou o Benfica entre 2008/09 e 2012/13, garante que o Estádio da Luz provocou nele "enorme impacto", destacando o momento em que os adeptos cantam o hino. "Nessa altura o relógio parece parar no tempo. Ver todas as pessoas cantando a música com os seus cachecóis é maravilhoso", disse o agora treinador, um dos antigos jogadores do Benfica que falou para os vários meios do clube sobre o 15º aniversário do recinto.

Nuno Gomes, que bisou na inauguração do Estádio da Luz, destaca a festa do título, em maio de 2005. "Não deixa de ser engraçado que um dos meus melhores momentos no Estádio da Luz não tenha sido em dia de jogo. Tínhamos jogado com o Boavista, no Bessa, mas viemos fazer a festa ao estádio. Era um momento com o qual eu sonhava muito, poder festejar um título na Luz. As pessoas não arredaram pé do estádio, esperaram pela equipa."

OUTROS TESTEMUNHOS

"Há alguns jogos que me marcaram, como é o caso do Benfica-FC Porto logo após a morte de Eusébio. Foi uma partida diferente, muito intensa, e vivemo-la de forma muito especial. Sentia-se a energia positiva no estádio"

Gaitán, extremo do Dalian Yifang

"Um dos melhores momentos foi quando marquei os primeiros golos, contra o Twente, na segunda mão do playoff da Liga dos Campeões. Ganhámos 3-1 e fiz um golo de pontapé de bicicleta. Esse foi o momento dos momentos"

Witsel, médio do B. Dortmund

"Aquele golo que marquei contra o FC Porto foi provavelmente o meu melhor momento [remate à meia-volta, de pé esquerdo]. Os adeptos são espetaculares, passam uma força incrível aos jogadores"

Matic, médio do Man. United

"O meu último jogo no Estádio da Luz, contra o V. Guimarães, tem um sabor mais especial. Uma vitória e éramos campeões nacionais. Vencemos e acabei por fazer uma assistência para o Raúl [Jiménez]. Foi a primeira da minha carreira como profissional. Poder despedir-me da Luz com o tetracampeonato foi muito especial"

Ederson, guarda-redes do Man. City

"[O jogo com o Rio Ave, em 2009/10] é, sem dúvida, um momento emblemático. Marquei os dois golos na partida em que conseguimos o título nacional. E aqueles três golos ao Sporting na Taça de Portugal... Ganhámos 4-3 após prolongamento. Não me esqueço dos adeptos. Ficava arrepiado quando cantavam a minha canção"

Cardozo, avançado do Libertad

"Tenho saudades do Estádio da Luz, vou ser eternamente grato a Deus por tudo o que vivi ali. Foi um período na minha vida em que sempre reinou o sorriso, a alegria e o amor. Devo muito a esse palco, a essa casa, a esse lugar, que é um dos mais especiais da minha vida"

David Luiz, defesa do Chelsea

"A melhor memória de todas foi quando ganhámos o campeonato, com aquela equipa que fazia felizes os adeptos, com jogadores de uma qualidade e um nível espetaculares. Essa é a recordação mais bonita. Foi uma temporada grandiosa"

Saviola, treinador da seleção de sub-17 de Andorra