O rendimento de Weigl quando jogou em Portugal

A 'GoalPoint' divulgou alguns detalhes do rendimento de Julian Weigl quando jogou em Portugal. Confirmado esta terça-feira como reforço do Benfica, o médio ex-Borussia Dortmund já defrontou as águias mas também o Sporting e o FC Porto.





O @SLBenfica oficializou há pouco a contratação de Julian Weigl



Estes foram os últimos 3 jogos do médio alemão em Portugal, sempre com GoalPoint Ratings bem positivos pic.twitter.com/mjX0f5pulI — GoalPoint.pt ? (@_Goalpoint) December 31, 2019