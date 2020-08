O sonho escrito numa folha que se concretizou: Helton Leite já fala como reforço do Benfica

Helton Leite foi oficializado como reforço do Benfica, depois de assinar contrato válido até 2025. O guarda-redes brasileiro, que representou o Boavista nas últimas duas temporadas, sublinhou que está a concretizar um sonho e contou um episódio quando chegou a Portugal, em 2018.





"O meu primeiro treinador, quando cheguei a Portugal, foi Jorge Simão. Ele deu uma folha a cada jogador, em que escrevemos os objetivos. Um dos objetivos que coloquei foi jogar num grande europeu. Esse sonho, anotação na folha, está a realizar-se, ao chegar não só ao maior clube de Portuigal, como a um dos maiores da Europa, bicampeão europeu", afirmou o brasileiro, de 29 anos, à BTV.O guarda-redes, que vai concorrer com Vlachodimos pelo lugar entre os postes, subçlinhou o "enorme orgulho" por poder vestir a camisola do Benfica, prometendo "trabalhar miuto e conquistar titulos". "O Estádio da Luz tem uma atmosfera incrível. Olhando de quem está do outro lado, defrontar com o Benfica é um jogo complicadíssimo. As equipas tem temor em defrontar o Benfica."Confiando que será "reconhecido pelo adeptos", lembrou o que sentiu quando entrou no relvado da Luz como adversário: "Magia, pressão e vitória. Este é um clube vitorioso, o estádio é imponente e vou usar isso a meu favor."