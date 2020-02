Odysseas exigiu mais da defesa encarnada

A prestação defensiva da equipa na segunda parte deixou Vlachodimos descontente, ao ponto de gritar várias vezes com os colegas de equipa. O guarda-redes grego, que só tinha sofrido seis golos no campeonato até ao encontro com o Belenenses SAD, não gostou nada da abordagem da equipa aos sucessivos ataques do adversário e exaltou-se em mais do que uma ocasião, transmitindo esse descontentamento a Rúben Dias, Ferro ou André Almeida. Batendo com a luva uma na outra, Odysseas Vlachodimos exigiu mais agressividade nos duelos, já que a baliza estava a ser visada constantemente.

Do banco de suplentes veio precisamente a mesma diretriz, através de Bruno Lage e Nélson Veríssimo, e por isso o camisola 99 abordou os instantes finais do encontro com mais calma nas reposições, sentindo que toda a equipa precisava de mais tempo para respirar. Como o treinador referiu depois, as perdas de bola foram o principal problema. No final, e tal como aconteceu várias vezes na segunda parte, o grego foi muito saudado pelos colegas de equipa, depois de sucessivas defesas importantes.