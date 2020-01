Oficial: Benfica anuncia lateral-esquerdo

O Benfica anunciou a chegada de Elías Ivan Pereyra, defesa-esquerdo argentino de 20 anos, por empréstimo do San Lorenzo de Almagro com opção de compra no final da época.





Elías Pereyra fez a formação no San Lorenzo de Almagro. Pelo emblema de Buenos Aires, estreou-se na 1.ª Divisão argentina com 19 anos, mais precisamente em 19 de agosto de 2018, num empate (2-2) frente ao Lanús. Poucos dias depois (22 de agosto), efetuou a sua primeira partida na Copa Sul-Americana (vitória por 3-1 perante o Nacional de Montevideu).