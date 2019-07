Oficial: Benfica confirma saída de Salvio para o Boca Juniors

O Benfica oficializou esta quinta-feira a saída de Salvio para o Boca Juniors, numa nota na qual agradeceu ao argentino por tudo aquilo que deu ao clube nas oito temporadas nas quais atuou na Luz. No comunicado emitido, o Benfica não revela quaisquer pormenores quanto aos valores envolvidos na operação de venda do argentino para o emblema de Buenos Aires, ainda que a imprensa argentina fale numa verba a rondar os 8 milhões de euros pela totalidade dos direitos económicos do extremo.Lembre-se que a transferência de Salvio, de 29 anos, chegou a estar em risco devido a problemas físicos detetados nos exames médicos inicialmente efetuados pelo Boca Juniors, algo que apenas ficou superado após a realização de testes complementares, os quais terão servido para dar luz verde à operação.