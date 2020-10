Oficial: Benfica empresta Tomás Tavares ao Alavés

O Benfica anunciou na manhã deste sábado que o defesa direito Tomás Tavares vai atuar até final da temporada no Alavés, num acordo de cedência válido por uma temporada sem opção de compra.





Aos 19 anos, e depois de ter sido opção em 26 partidas na temporada passada, o jovem defesa direito perdeu espaço com Jorge Jesus, foi 'relegado' para a equipa B e agora ruma ao emblema basco no qual será colega de Rodrigo Battaglia, jogador que está em Espanha cedido pelo Sporting. Além do argentino, Tavares terá ainda a seu lado Deyverson, antigo avançado das águias e do Belenenses.