Oficial: Benfica formaliza acordo de rescisão com Bruno Lage

O Benfica informou este sábado ter chegado a acordo com Bruno Lage para a rescisão do contrato do treinador que tinha mais quatro anos de vínculo com as águias. Num curto comunicado enviado à CMVM, os encarnados formalizam assim a saída do técnico, agora substituído interinamente por Nélson Veríssimo.





Sem haver um pedido de demissão, as duas partes tiveram de negociar a rescisão tendo chegado agora a acordo. Os contornos do mesmo não foram divulgados, mas segundoavançara em tempo oportuno, o Benfica propunha que o setubalense recebesse os salários até encontrar novo clube , algo que aconteceu com Rui Vitória, que assinaria pouco tempo depois pelo Al Nassr. Lage, de 44 anos, auferia por ano um salário bruto de 2 milhões de euros.Com Lage, saíram o preparador físico Alexandre Silva e o observador Jhony Conceição."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage)"