Oficial: Carlos Vinícius é reforço do Benfica

O Benfica anunciou este sábado a contratação do avançado brasileiro Carlos Vinícius. Aos 24 anos, e depois de dois empréstimos na última temporada (a Rio Ave e Monaco), o dianteiro canarinho volta ao país onde se evidenciou antes de dar o salto para Itália. Assinou por cinco épocas (até 2024).Os encarnados pagam ao Nápoles 17 milhões de euros - dos quais... 3,4 vão para o emblema do Campeonato de Portugal - e inclui uma cláusula de 100 milhões de euros.Vinícius é o segundo reforço para a frente de ataque, depois da chegada de Raul de Tomas, que assim se junta também a Seferovic para colmatar as saídas de João Félix – o At. Madrid pagou a cláusula de rescisão – e Jonas, que terminou a carreira.O jogador tem previsto viajar agora para os Estados Unidos da América, onde irá juntar-se aos trabalhos com o restante grupo, sob o comando de Bruno Lage. Neste caso, o avançado irá diretamente para Nova Iorque, para onde a comitiva benfiquista partirá logo depois do jogo de hoje com o Chivas, na Califórnia.