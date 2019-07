Oficial: Chiquinho regressa ao Benfica

O Benfica comunicou esta segunda-feira, no seu site oficial, o regresso de Chiquinho ao clube da Luz. Na nota divulgada, as águias revelam que o ex-Moreirense assinou contrato válido até final da temporada 2023/24, tornando-se desta forma no terceiro reforço para a nova época, depois de Caio Lucas e Jhonder Cádiz.





Chiquinho, refira-se, já trabalhou esta segunda-feira com o plantel das águias no Seixal, ainda que o seu retorno apenas ao início da noite tenha sido oficializado. Desta forma, o médio de 23 anos volta aos encarnados apenas um ano depois de ter partido rumo ao Moreirense, clube no qual foi uma das principais figuras.