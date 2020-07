O Corinthians oficializou o regresso de Yony González ao Benfica após o fim do empréstimo, que findou a 30 de junho. O extremo colombiano chegou ao Timão em janeiro e cumpriu apenas quatro jogos, sendo que não foi ativada a "cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas".





O emblema brasileiro tinha opção de compra estimada em 2,7 milhões de euros.Recorde-se que o Benfica assinou contrato com Yony González após o extremo ter findado com o Fluminense em dezembro. Pouco dias volvidos, Yony seria cedido ao Corinthians.O Sport Club Corinthians Paulista comunicou ao SL Benfica, de Portugal, o retorno do atacante Yony González após o fim do empréstimo.No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas, sendo que, até o momento – por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus –, González atuou em apenas quatro jogos. Em conjunto com a comissão técnica, a diretoria do Corinthians reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra.Nesta terça-feira (14), ele realizou o seu último treino com o restante do grupo.O Corinthians agradece ao colombiano pelos serviços prestados neste período com a camisa alvinegra e deseja sucesso no restante da sua carreira.