O Benfica anunciou esta terça-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, a contratação de João Amaral. Segundo os encarnados, o jogador de 26 anos assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.João Amaral, recorde-se, atuou nas duas últimas temporadas ao serviço do V. Setúbal, clube no qual disputou um total de 78 partidas, com 14 golos marcados.

Autor: Fábio Lima