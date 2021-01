Oficial: Lucas Veríssimo é reforço do Benfica

O Santos acaba de confirmar a venda de Lucas Veríssimo ao Benfica. Sem adiantar os valores envolvidos na operação, o conjunto paulista refere apenas alguns destalhes da negociação e ainda que o defesa central irá permanecer no Peixe até à final da Libertadores, a disputar a 30 de janeiro, diante do Palmeiras. Desta forma, confirma-se o cenário que havia sido adiantado por Record na sua edição desta sexta-feira.





O Santos FC confirma a venda do zagueiro Lucas Veríssimo ao Benfica. O #MeninoDaVila chegou em 2013 para integrar o plantel sub-20 e defendia a equipe profissional desde 2016. ??

O atleta segue confirmado para a grande final da #Libertadores! #VeríssimoNoMaraca ?? pic.twitter.com/ridLrrtvBm — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 15, 2021

Segundo o comunicado do Santos, o pagamento do valor da transferência será feito em três parcelas, ao invés das cinco inicialmente propostas, com um terço do total a ser pago em 2021. Por outro lado, Lucas Veríssimo abre mão de "5% dos 15% que tem direito, além de alguns débitos que o Santos tinha para resolver". O empresário do defesa "também reduziu de 10% para 8% a sua comissão".