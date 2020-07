Benfica confirma Nélson Veríssimo até final da época e deixa palavra a Bruno Lage

O Benfica informou que Nélson Veríssimo será o treinador da equipa de futebol até final da presente temporada. Em comunicado, os encarnados acrescentam que Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira farão parte da equipa técnica.

Desta forma, o antigo adjunto de Bruno Lage irá orientar a formação encarnada nos quatro encontros que restam da Liga NOS e ainda na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto.



Ao mesmo tempo, as águias deixaram uma palavra de agradecimento ao anterior técnico: "Para sempre ficará na nossa história e memória o inestimável contributo de Bruno Lage e de toda a sua equipa técnica para a brilhante Reconquista do título no Campeonato de 2018/2019."



Comunicado do Benfica:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que o treinador Nélson Veríssimo irá comandar a equipa de Futebol Profissional até ao final da temporada 2019/2020, fazendo parte da sua equipa técnica Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD agradece a Bruno Lage o trabalhado realizado e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais. Votos que são extensivos aos seus adjuntos Alexandre Silva e Jhony Conceição.

Para sempre ficará na nossa história e memória o inestimável contributo de Bruno Lage e de toda a sua equipa técnica para a brilhante Reconquista do título no Campeonato de 2018/2019.