Raul de Tomas confirmado no Espanyol: os números da transferência

Raul de Tomas foi oficializado como jogador do Espanyol. O contrato é até 2026. O clube espanhol anunciou de forma original nas redes sociais a chegada do avançado e o Benfica já informou a CMVM.





Raul de Tomas já fez os testes médicos e vai integrar o treino esta manhã.A apresentação está marcada para as 16h30 locais (menos uma hora em Lisboa)."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o RCD Espanyol de Barcelona para a transferência a título definitivo dos direitos do jogador Raúl de Tomás Gómez pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que estão previstos valores adicionais dependentes da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva do jogador e do RCD Espanyol de Barcelona, que podem atingir um montante de € 2.000.000 (dois milhões de euros). Por último, de referir que a Benfica SAD terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.













