Oficial: Rui Pedro Braz é o novo diretor-geral para o futebol do Benfica

Rui Pedro Braz é o novo diretor-geral para o futebol do Benfica, confirmaram as águias em comunicado, instantes depois de a TVI ter anunciado a saída do jornalista do cargo de comentador do canal. O interesse do Benfica em Braz foi avançado por Record em primeira mão a 10 de abril, estando assim fechado o dossiê em torno do sucessor de Tiago Pinto como homem forte do futebol profissional.





Segundo o comunicado do Benfica, Rui Pedro Braz assumirá as funções já amanhã.Quando confrontado com a notícia, a 1 de junho, o agora dirigente dos encarnados até afastou o cenário, desmentindo uma ida para a Luz. "Não aceitei nenhuma proposta do Benfica porque não houve proposta nenhuma do Benfica. Em bom rigor é o que posso dizer. Terás sido tão surpreendido quanto eu. Dois meses depois da chamada de capa doaqui estou eu na TVI a fazer o mais transferências na sua 13ª temporada. Estou aqui hoje e amanhã cá estarei, é o que posso dizer aos adeptos do Benfica que são os principais interessados neste tipo de notícias. O mercado do futebol é muito isto, muita especulação, muitos nomes para cima da mesa. Quando o fazemos, é também com respeito pelas nossas fontes e por aquilo que nos chega na tentativa de acertar. Eu não sou ingénuo ao ponto de pensar que jornalistas de vários órgãos de comunicação social decidiram inventar a mesma noticia e todos avançaram para o mesmo tema", referiu então em declarações ao canal de Queluz de Baixo."O Sport Lisboa e Benfica informa que Rui Pedro Braz assume o cargo de Diretor-Geral do Futebol Profissional a partir de amanhã, dia 15 de junho.O Sport Lisboa e Benfica endereça as maiores felicidades a Rui Pedro Braz no exercício das suas novas funções."