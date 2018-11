Oficial: Salvio falha convocatória do Benfica para Munique

Rui Vitória convocou 22 jogadores para o jogo de terça-feira, frente ao Bayern Munique, na Alemanha, relativo à 5.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. E tal como, Salvio ficou de fora da lista depois de sofrer uma lesão muscular na parede abdominal no domingo.Além do argentino, ficaram a cargo do departamento médico em Lisboa Tyronne, a recuperar da cirurgia à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Yuri Ribeiro, a contas com um estiramento no ligamento lateral interno do joelho esquerdo.Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela e Odysseas;Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Corchia, Lema e André Almeida;Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson;Avançados: Jonas, Seferovic e Castillo.