Confirmado: jogos entre Benfica e Arsenal serão em terreno neutro

Os encontros entre Benfica e Arsenal, dos 16-avos-de-final da Liga dos Campeões, vão ser disputados em terreno neutro, confirmaram esta terça-feira ambos os clubes e também a UEFA.





Assim, o jogo da primeira mão, marcado para as 20 horas de 18 de fevereiro e que deveria ser jogado no Estádio da Luz, irá ter como palco o Olímpico de Roma. Já o encontro da segunda mão, uma semana depois, irá ser jogado em Atenas, no Georgios Karaiskakis, a casa do Olympiacos.Esta decisão, refira-se, foi tomada devido à impossibilidade de os gunners visitarem o Estádio da Luz a 18 de fevereiro, mas também prevendo desde já que o Benfica não o poderá fazer uma semana depois, devido às restrições de viagem impostas pelo governo britânico.