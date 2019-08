Oficial: Vlachodimos renovou contrato até 2024

Odysseas Vlachodimos já renovou contrato com o Benfica. Record avançou com essa possibilidade a 31 de julho e, nos últimos dias, as partes chegaram a um entendimento. Na prática, o internacional grego prolonga a ligação em um ano, até 2024, com o salário revisto em alta.





Vlachodimos, de 25 anos, tem sido um dos jogadores em destaque da equipa e as suas exibições levaram mesmo a SAD a desistir da contratação de um guarda-redes de créditos firmados, como era intenção de Bruno Lage.