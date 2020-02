Oficial: Yony deixa Benfica 32 dias depois de ter sido contratado e sem qualquer jogo

Pouco mais de um mês depois de ter sido oficialmente anunciado como reforço do Benfica, Yony González está de saída das águias para regressar ao Brasil. A confirmação foi dada esta terça-feira pelo Corinthians, clube paulista que no seu site oficial deu conta do acordo alcançado com o Benfica, que implica um empréstimo até final da temporada, no qual está prevista uma cláusula de compra obrigatória (por um valor não revelado). Nesse sentido, refira-se, Yony já se vinculou com os paulistas até dezembro de 2023.Yony González, lembre-se, chegou às águias a custo zero proveniente do Fluminense, voltando agora ao Brasil pouco mais de dois meses depois de ter terminado a sua ligação ao emblema carioca. Em sentido inverso, ainda que numa operação distinta, para a Luz virá Pedrinho, jovem avançado que apenas se juntará às águias na próxima temporada.