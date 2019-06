João Félix já esteve no Wanda e em Espanha diz-se que a oficialização será quarta-feira

João Félix e Jorge Mendes 'apanhados' à saída de restaurante em Madrid João Félix e Jorge Mendes 'apanhados' à saída de restaurante em Madrid

A carregar o vídeo ...

A oficialização da transferência de João Félix do Benfica para o Atlético Madrid não deverá ser feita esta terça-feira, segundo revelou afonte do clube espanhol. O jovem avançado português, de 19 anos, deslocou-se hoje ao Estádio Wanda Metropolitano , onde conheceu os cantos à casa que será a sua nas próximas épocas mas a confirmação do negócio deverá acontecer apenas amanhã, segundo avança o jornal 'As'.O avançado, Jorge Mendes e o Atlético Madrid passaram o dia a negociar o contrato que, de acordo com o 'As', está praticamente fechado. Faltam pequenos detalhes, arestas que muito em breve serão limadas mas que, para já, impedem o anúncio da saída por parte do Benfica e da contratação por parte dos colchoneros.Lembre-se que João Félix deverá ser transferido para os colchoneros pelos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão, uma verba que o colocará como sendo a quarta transferência mais cara da história do futebol mundial, apenas atrás de Neymar, Coutinho e Mbappé. Por outro lado, Félix passará também a ser a maior venda do Benfica e também a maior compra do Atlético.(Notícia atualizada às 19h54)