Oito jogadores deram a cara no final

Todos os jogadores do Benfica agradeceram o apoio dos adeptos presentes no Estádio da Luz, após o apito final, mas apenas oito ficaram para ouvir os cânticos que vinham do topo sul, nos quais se pedia uma outra atitude ao plantel. "Honrem a camisola, joguem à Benfica", ouvia-se, mas, nesta altura, só Rúben Dias, Ferro, Pizzi, Seferovic, Weigl, Dyego Sousa, Nuno Tavares e Florentino estavam no relvado, aplaudindo os adeptos que entoavam este cântico. Quando a grande parte da equipa estava a abandonar o relvado, Rúben Dias e Pizzi deram o mote e ficaram para trás, sendo depois acompanhados pelos outros seis colegas.

A verdade é que só quando o topo sul do Estádio da Luz se calou é que estes oito jogadores acabaram por se dirigir para o balneário, onde já se encontravam os restantes companheiros e a equipa técnica das águias.