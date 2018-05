O Benfica continua no encalço de Aarón Martín e, tal como Record adiantou, a conclusão do negócio com o Espanyol está perto de ser efetivado. Ora, essa situação está a atrasar a conclusão de outras transferências segundo desvenda Pablo Rivero, empresário de Lucas Olaza, um outro lateral-esquerdo que também pode acabar... no Benfica."Tem contrato para mais duas temporadas. O Espanyol é uma das possibilidades mas depende também da venda do seu lateral porque eles são um clube vendedor. Estamos um pouco à espera disso", vinca o agente do defesa uruguaio do Talleres à Rádio Sucesos, da Argentina, país onde futebolista joga."Além do Espanyol, o Benfica é uma das possibilidades mas também não avançou com uma oferta formal até ao dia de hoje", explicou Rivero, esclarecendo que ninguém do River Plate o sondou acerca de Olaza.