'Olé' apelida Benfica de "Rei do mercado"

O mercado de transferências em grande parte dos campeonatos europeus fechou no início desta semana e o momento agora é de balanço, para se perceber quanto foi gasto, quem mais lucrou, quem mais investiu, quem mais perdeu, etc. Foi isso mesmo que fez o jornal argentino 'Olé', que esta quarta-feira na sua edição online dá um amplo destaque ao trabalho feito pelo Benfica neste particular, considerando mesmo o clube da Luz como o "Rei do mercado".





No seu artigo, o jornal de Buenos Aires aponta que o "Benfica é o clube mais rentável do Mundo", pois "compra por pouco e vende por muito". "Nos últimos dez anos teve mais de 600 milhões de euros de lucro e o dobro dos títulos do FC Porto", acrescenta o referido título, que destaca naturalmente João Félix como a principal figura deste mercado de transferências por parte dos encarnados (graças à sua transferência de 120 milhões de euros para o Atlético Madrid).Na mesma nota, o 'Olé' lembra o balanço dos últimos dez anos, com os tais mais de 600 milhões de euros de lucro, em contraste com os valores de balanço negativo de outros clubes de topo europeus, tais como o Manchester City (mil milhões de euros), Manchester United (834 milhões), Chelsea (432 milhões), Liverpool (262 milhões), Barcelona (562 milhões) ou Real Madrid (397 milhões). O mesmo jornal compara também os valores gerados pelos encarnados com o FC Porto (341 milhões) e Sporting (125 milhões).