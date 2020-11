Olívio Tomé assina contrato de formação com o Benfica

O Benfica assegurou, este sábado, mais um jovem jogador da formação do clube. Trata-se de Olívio Tomé, ala de apenas 14 anos, que avança para a 8.ª temporada com a camisola das águias ao peito - chegou ao clube em 2013/14, proveniente do CDR Fogueteiro.





Na última temporada, Olívio Tomé participou em 22 jogos pela equipa sub-14 dos encarnados, tendo apontado um total de 23 golos.