Olympiacos quer Jota sem opção de compra

O Olympiacos quer o empréstimo de Jota, sem opção de compra, adiantou ontem o jornal ‘FOS’. A mesma publicação tinha dado conta do interesse do clube de Atenas – e do Nottingham Forest – nos serviços do extremo, que os encarnados admitem ceder. E ontem acrescentou um detalhe às intenções do Olympiacos.





Ora, a esmagadora maioria dos empréstimo do Benfica contemplam opção de compra.