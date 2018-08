Onda de apoio aos jogadores do Benfica mal acabou o jogo na Luz

Desilusão dos jogadores benfiquistas foi evidente depois do jogo



Desilusão dos jogadores benfiquistas foi evidente depois do jogo

Mal soou o apito final no Estádio da Luz, com um resultado negativo para o Benfica diante do PAOK (1-1), muitos dos cerca de 44 mil adeptos encarnados começaram a entoar cânticos de apoio aos jogadores, como que incentivando-os para os dois próximos encontros, muito importantes para esta temporada (dérbi com Sporting e segunda mão do playoff).Foi notória alguma desilusão por parte do plantel e as bancadas tentaram passar um outro sentimento, cantando "Benfica, Benfica, Benfica".